Кабмін закликає ВР терміново ратифікувати Римський статут

Як передає кореспондент, про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Уряд фактично вирішив питання щодо невідкладного схвалення і подальшої ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Цей статут і ця конвенція була підписана Україною ще у 2000 році, а на засіданні уряду одноголосно, за нашою ініціативою, було прийнято рішення звернутись до ВР щодо невідкладного процесу ратифікації цієї угоди. Так само ми звернулись до Конституційного суду з проханням першочергово дати висновок по цьому документу", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Верховна Рада схвалила заяву до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції цього суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

У заяві депутати поросять Міжнародний кримінальний суд притягнути до кримінальної відповідальності екс-президента України Віктора Януковича, екс-генерального прокурора Віктора Пшонку, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших посадових осіб.