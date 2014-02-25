Рада просить суд у Гаазі покарати Януковича

Верховна Рада України підтримала заяву «до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року».

Як передає кореспондент УНІАН, заяву підтримали 324 із 361 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожСправа проти Януковича вже у Печерському суді - Кошулинський«Від імені Українського народу, Верховна Рада України, як єдиний орган законодавчої влади України, визнаючи юрисдикцію, звертається до Міжнародного кримінального суду з метою притягнення до кримінальної відповідальності у Міжнародному кримінальному суді вищих посадових осіб України щодо передбачених статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду злочинів проти людяності під час мирних акцій протестів громадян, що мали місце в Україні у період з 30 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, а саме: екс-Президента України Віктора Януковича, екс-генерального прокурора Віктора Пшонку, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших посадових осіб, яких визначить прокурор Міжнародного кримінального суду», - сказано у заяві.

В документі наголошується, що протягом трьох місяців в Україні правоохоронні органи за наказом вищих посадових осіб держави неправомірно застосовували заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброю до учасників мирних акцій у Києві та інших містах України. Системними стали перевищення посадовими особами влади та посадових повноважень, а також вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, які призвели до вбивства понад 100 громадян України та інших держав, поранення та каліцтва більш як 2 тис. осіб, понад 500 з яких перебувають у тяжкому стані, застосування щодо мирних громадян катувань (незаконного затримання та тримання роздягненими догола при температурі повітря нижче 15 градусів С, застосування водометів проти учасників мирних акцій протесту при температурі повітря нижче 10 градусів С, нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості тощо).

«Характерною ознакою в цей період стало викрадення та зникнення людей, насильницьке та протизаконне позбавлення їх волі, насильницьке вивезення у безлюдні місця з метою катування та вбивства, безпідставне тюремне ув’язнення великої кількості людей у різних містах України, їх жорстоке побиття, протиправне знищення майна учасників мирних акцій (житла, автомобілів, тощо)», - сказано у заяві.

Також у документі наголошується, що безпрецедентним стало використання владою на місцях та міліцією організованих злочинних угрупувань з метою залякування та викрадення людей, катування, вбивства, знищення їх майна та інше. Як правило, переслідування людей велося з політичних мотивів (активістів опозиційних партій, громадських організацій, «Євромайдану», «Автомайдану» та інших). Це призводило до спричинення сильних страждань, серйозної шкоди психічному та фізичному здоров’ю учасників мирних акцій протесту.

Верховна Рада цією заявою визнає, відповідно до пункту 2 статті 11 та пунктів 2,3 статті 12 Римського статуту, юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів, що мали місце в Україні у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

Також парламент звертається до Міжнародного кримінального суду з проханням про встановлення винних у скоєнні злочинів проти людяності, передбачених статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, та притягнення до кримінальної відповідальності екс-Президента України Віктора Януковича, екс-генерального прокурора Віктора Пшонку, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших посадових осіб, що видавали та виконували явно злочинні накази, які можуть бути встановлені прокурором Міжнародного кримінального суду.