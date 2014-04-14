МЗС: Кремль робить найтрагічнішу помилку в своїй історії

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Росія за будь-яку ціну хоче паралізувати розвиток України. "Не федералізація, а паралізація України - ось, що сьогодні цікавить Кремль", - сказав він, додавши, що російська влада намагається створити умови довгострокової дестабілізації в Україні.

"Росія остерігається переговорів у Женеві. Ми маємо підстави вважати, що задля цього російські спецслужби будуть робити все можливе, щоб зірвати ці переговори, які заплановані на 17 квітня", - сказав Лубківський. Він також зауважив, що Росія зацікавлена у зриві президентських виборів у травні.

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Він переконаний, що сьогодні відбувається агресія проти України: «Це фактично війна, розгорнута Росією на всіх рівнях, в тому числі ведеться й інформаційна війна».

Лубківський вважає, що Росія веде війну не лише проти України, але й проти всього цивілізованого світу, що приводить її до самоізоляції. "Шантаж, брехня, подвійні стандарти - це дно, до якого опустилася російська пропаганда, офіційні російські чинники, і сьогодні міжнародна репутація Росії втрачена. І ми не маємо жодного задоволення від такої констатації", - сказав він.

Лубківський наголосив, що сьогодні потрібно об'єднати всі міжнародні зусилля, щоб повернути Росію до цивілізованих правил співіснування іноземних держав.

Він зауважив, що саме для недопущення агресії сьогодні українською владою розпочата антитерористична операція. "Тому що Росію не цікавлять жодні референдуми, жодна стабілізація в Україні - сьогодні всі зусилля спрямовані, щоб підірвати ті процеси, які розпочалися - процеси консолідації, процеси реформ, процеси руху вперед. Саме тому, наша відповідь має полягати у стабілізації ситуації", - наголосив Лубківський.

Він підкреслив, що дуже важливо забезпечити мир та спокій у східних областях. Він вважає, що якби щось подібне відбувалось на території Росії, там би вже кидали бомби, як це Росія вже робила в Чечні.

"Ми говоримо російським дипломатам - продовжуйте переговори, на жаль ми бачимо, що російська політика залишається агресивною, і вони намагаються зробити все, щоб підірвати процес переговорів. Ми відкриті до переговорів. Це наші чіткі наміри - ми хочемо, щоб Росія повернулися до цивілізованих правил існування, але цей вибір - за Росією. Ми робимо все, щоб уникнути жертв, кровопролиття, щоб зупинити тероризм і сепаратизм", - наголосив Лубківський.

За його словами, все залежить від позиції Кремля, "який розпочав найтрагічнішу помилку в своїй історії, і ця помила принесе їм непередбачувані наслідки". "Це драма Російського народу", - додав заступник глави МЗС.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня було досягнуто попередньої домовленості, що 17 квітня у Женеві має відбутися зустріч представників Росії, США, України і Євросоюзу.

Однак, у ці вихідні, 12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України.

13 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі заявив, що чотиристороння зустріч з врегулювання української кризи буде зірвана, якщо стосовно жителів південного сходу України буде застосовано силу.

У свою чергу Керрі попередив очільника МЗС Росії, що на РФ чекають нові санкції, якщо вона не зробить кроки з деескалації ситуації на сході України.