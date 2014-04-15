Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Царьова за сепаратистські ідеї

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження щодо народного депутата Олега Царьова за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення Царьовим дій, передбачених ст. 110 Кримінального кодексу України.

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Така реакція прокуратури пов’язана з публічними виступами Царьова під час масових заходів, а також у засобах масової інформації, у яких він закликав до роз’єднання країни, посягав на територіальну цілісність держави та висловлював сепаратистські наміри.

Як сказав журналістам в.о. генерального прокурора Олег Махніцький, за даним фактом прокуратура Києва розпочала досудове розслідування, у ході якого буде встановлений ступінь відповідальності Царьова за поширення сепаратистських ідей.

У разі підтвердження цих фактів і його вини Генеральною прокуратурою буде підготовлено звернення до Верховної Ради України з поданням щодо зняття статусу народного депутата з Царьова. Водночас може бути внесено подання до Центрвиборчкому стосовно позбавлення його статусу кандидата у президенти України.

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Окрім того, у зв’язку з подіями, які сталися за участі Царьова 14 квітня у Києві під час його відвідування однієї із телекомпаній (ICTV), органами внутрішніх справ відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва.