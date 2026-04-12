Чоловік відвідав понад 40 островів у Середземному морі: ось його топ-5

У списку фаворитів мандрівника опинився і грецький Фолегандрос.

Мандрівник на імʼя Вінісіус Коста відвідав аж 43 острови у Середземному морі. Серед них в нього є фаворити.

У матеріалі для Travel Off Path чоловік назвав 5 райських островів у середземноморʼї які підкорили його серце. Ці напрямки вирізняє невелика кількість туристів, море та справжня літня атмосфера.

Фолегандрос, Греція

Фолегандрос розташований у самому серці Кіклад. Дістатися туди можна усього за 45 хвилин на поромі від всесвітньо відомого Санторіні. Але здається, ніби він існує у власному всесвіті.

"Забудьте про кричущі бутики, ідеальні для Instagram оглядові майданчики з видом на кальдеру та дорогі таверни, які аж ніяк не є автентичними. Натомість вас чекає мальовнича столиця на вершині пагорба з побіленим, лабіринтовим Старим містом, розташованим біля підніжжя візантійського монастиря, практично безлюдні пляжі з білим гальковим піском та гостинними барами", – пише автор.

Фолегандрос крихітний, тож обійти весь острів пішки можна приблизно за 5 годин. Але пляжних клубів у стилі Міконосу ви там не побачите.

Форментера, Іспанія

Форментера – це найближче до карибського острова місце у Середземному морі. Там ви не побачите тісних пляжних барів чи переповнених місць для засмагання. А до Ібіци звідти усього 30 хвилин на поромі.

Найгучніше нічне життя там зосереджене на 900-метровій пляжній смузі, відомій як Ес-Пухольс. Однак мандрівник зауважив, що скоро Іспанія змінить свої вимоги щодо в’їзду, тому перевіряйте інформацію заздалегідь, аби уникнути неприємних сюрпризів.

Гозо, Мальта

Мальта відома нічним життям Сент-Джуліанса та вулицями Валлетти, забитим сувенірними крамницями. Однак Гозо – це крихітний куточок раю, де час ніби зупиняється. Там немає натовпів туристів, але є на що подивитися.

Там можна насолодитися будівлями кольору охри та терасами ресторанів, що вишикувалися вздовж мальовничих брукованих вуличок. На довершення всього, варто відвідати монументальний бароковий собор.

Найбільшою природною перлиною Гозо, на думку автора, є затока Двейра.

Що найкраще в Гозо, або на Мальті загалом? На цьому безлюдному пляжі зазвичай немає кишенькових злодіїв чи хуліганів, які б заважали відпочинку, додає Коста.

Іск'я, Італія

Для більшості туристів італійське літо – це мальовничі (хоч і хаотичні) поїздки звивистими дорогами Амальфі, вечері під час заходу сонця в Позітано та ексклюзивні пляжні клуби.

Але є і альтернатива. Хоча там і буває чимало туристів, на острові Іскʼя є багато памʼяток. Автор радить відвідати його заради спокійніших містечок, таких як Форіо, що розташоване на менш гламурному західному узбережжі острова. Там ви побачите традиційні рибальські хатинки та тихі площі, м'який золотистий пісок пляжу Маронті, який круїзні туристи здебільшого ігнорують.

Брач, Хорватія

Брач знаходиться лише за 12 кілометрів від материка, але є справжнім ковтком свіжого повітря посеред літнього хаосу.

Він відомий завдяки своєму пляжу із білою галькою Златні Рат, або Золотий мис, який розташований поблизу жвавого прибережного містечка Бол. Але саме туди зазвичай збігаються всі одноденні туристи, зазначив Коста.

Замість цього він радить завітати до Супетара та інших тихіших пляжів у околицях.

"Якщо ви шукаєте місцеву таємницю, про яку туристи ще не дізналися, то вам не треба шукати далі, ніж Пучіща: розташоване в глибокій бухті, омиваній кришталево чистим морем, це скупчення кам'яних будівель із характерними для Далмації зеленими віконницями пропонує сімейні таверни прямо на березі та справді казкові купання", – розповідає чоловік.

Приємним бонусом є і той факт, що Хорватія дуже безпечна.

