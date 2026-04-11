Після 11 років простою США списують атомну субмарину USS Boise

ВМС США змінюють підхід до флоту на фоні можливих викликів.

Військово-морські сили США оголосили про плани вивести з експлуатації ударний підводний човен USS Boise (SSN 764) класу Los Angeles, пише Defence Express.

Начальник штабу ВМС адмірал Деріл Кодл пояснив, що рішення було прийнято після ретельного аналізу. Він назвав його важким, але необхідним. Також повідомив, що ВМС змінюють підхід до роботи та оптимізують склад військово-морського флоту країни. Йдеться, що флот має протистояти майбутнім викликам.

Кодл наголосив, що це стратегічний крок, який дозволить перерозподілити висококваліфікованих фахівців на інші проєкти - постачання нових підводних човнів класу Virginia і Columbia і підвищення боєготовності флоту загалом.

Як зазначили аналітики, USS Boise роками не виходив у море: ця субмарина не виконувала завдань після повернення зі свого останнього розгортання у січні 2015 року. На флоті визнали, що її неможливо експлуатувати.

"Попри плани провести технічне обслуговування USS Boise у 2019 році на приватній корабельні, субмарина потрапила у сухий док лише у 2021 році. На проведення робіт відводили два роки, втім, роботи проводилися лише частково, а офіційно контракт на її відновлення був підписаний аж у 2024 році. Роботи планували завершити до 2029 року і тоді повернути підводний човен у стрій", - зазначили автори, назвавши рішення про списання човна "запізнілим, але правильним".

Пояснюється, що за весь час роботи були виконані ледь на чверть від запланованих, а "інвестиції" Пентагону в ремонт становили близько 800 млн доларів при оціночній вартості всього проєкту у 3 млрд доларів.

Автори додали, що підводний човен третину свого життя перебував на ремонті/у простої - контракт на будівництво субмарини було укладено у 1987 році, закладка кіля відбулася роком пізніше. Спустили на воду цей підводний човен у 1991, а введення у стрій відбулося у 1992 році.

