Командувач армії Нідерландів: Трамп робить 'нерозумні' заяви щодо НАТО

Заяви Трампа про НАТО викликали занепокоєння в Європі на тлі загрози з боку Росії.

Командувач збройних сил Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм розкритикував висловлювання Дональда Трампа щодо НАТО, назвавши їх "нерозумними" та такими, що підривають стримування Росії.

В інтерв’ю Sky News він наголосив, що публічні сумніви у відданості Альянсу шкодять його єдності.

"Наш найкращий засіб стримування – це союз, який виглядає як союз. Такі заяви цьому не допомагають", – зазначив Айхельсхайм.

Попри критику, генерал висловив упевненість, що США все ж виконають свої зобов’язання перед союзниками.

"Якщо ми попросимо допомоги, вони її нададуть", – сказав він, підкресливши, що на військовому рівні співпраця із США залишається стабільною.

Йдеться, зокрема, про принцип колективної оборони, закріплений у статті 5 договору НАТО.

Айхельсхайм погодився, що європейські країни повинні більше інвестувати у власну безпеку. "Це наш континент і наша загроза. Ми повинні робити більше", – наголосив він.

За його словами, союзники вже домовилися збільшити оборонні витрати, однак знадобиться від 5 до 10 років, щоб досягти необхідного рівня військових спроможностей.

Генерал попередив про можливе "вікно вразливості" для НАТО у період 2028–2030 років, коли Росія теоретично могла б скористатися ослабленням оборонних можливостей Європи.

Він зазначив, що наразі війська Володимира Путіна зосереджені на війні проти України, але у разі перемир’я можуть швидко відновити сили. На запитання, наскільки ймовірним є те, що Кремль може спробувати скористатися вікном вразливості НАТО, командувач відповів:

"Я маю готуватися до найгіршого... Я не впевнений, що він (Путін - УНІАН) колись з часом не прокинеться таким, бо він непередбачуваний. Він забагато разів казав, що хоче кинути виклик, тож нам краще до цього прислухатися та підготуватися".

Напруження через заяви Трампа

Раніше Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість виходу США з альянсу, називаючи його "паперовим тигром", а також натякав, що Вашингтон може не допомагати союзникам у разі кризи.

Такі заяви викликають занепокоєння серед європейських партнерів на тлі загрози з боку Росії.

На тлі цих новин президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія має розглянути повернення до Європейського Союзу, якщо США вирішать вийти з НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: