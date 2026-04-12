'Нам ще багато чого належить зробити': Нетаньягу заявив про продовження війни проти Ірану

За словами Нетаньягу, Ізраїль подолав бар'єр страху, завдавши ударів по Ірану в червні 2025 року.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військова кампанія проти Ірану триватиме. Про це пише The Times of Israel.

"Вони хотіли нас задушити, і ми душимо їх. Ми завдали удару, але нам ще багато чого належить зробити", - сказав Нетаньягу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що він провів більшу частину свого життя в боротьбі за те, щоб Іран не отримав ядерну зброю.

"Але світ не хотів чути про це", - додав він.

За словами Нетаньягу, Ізраїль подолав бар'єр страху, завдавши ударів по Ірану в червні 2025 року. Він визнав, що ізраїльські розвідувальні служби в минулому не справлялися достатньо добре, говорячи про атаку, здійснену ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Цього разу точна інформація надійшла до мене вчасно", – підкреслив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Переговори США та Ірану зайшли в "глухий кут" – що відомо

Раніше Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що переговори між США та Іраном щодо контролю над Ормузькою протокою опинилися в "патовій ситуації". У виданні підкреслили, що обговорення питання про відкриття протоки залишається головним каменем спотикання для обох сторін.

За словами інсайдерів, іранські представники категорично відмовляються від будь-яких варіантів "спільного контролю". Це відбувається попри те, що нещодавно відбулася зустріч на найвищому рівні між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іранським лідером у воєнний час Мохаммадом Багером Галібафом.

