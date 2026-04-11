Telegram оновив захист від блокування: Дуров дав важливу пораду користувачам

Месенджер Telegram отримав оновлений протокол захисту від цензури. Це дозволить користуватися додатком навіть у разі блокування. Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

"Користувачам у Росії рекомендується оновити свої додатки, щоб залишатися на зв'язку, незважаючи на заборону", – написав він.

Дуров порадив встановити відразу кілька VPN-сервісів/проксі-серверів, а також допомогти своїм друзям і родичам зробити те саме. Він підкреслив, що варто уникати використання російських додатків під час підключення до VPN, які можуть повідомити владі про наявність VPN на пристрої.

"Я радий бачити, що більшість людей вже це роблять. Завдяки цьому "цифровому опору" використання Telegram у Росії залишалося стабільним протягом останнього тижня, незважаючи на повну заборону", - додав Дуров.

Засновник Telegram заявив, що розробники месенджера продовжать вдосконалювати децентралізовану технологію захисту від цензури.

Блокування Telegram у Росії – що відомо

Нагадаємо, що з 1 квітня в Росії повністю обмежили доступ до Telegram. Проте, як повідомляла Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), фактичне блокування месенджера почалося раніше.

Ще в середині березня технічні проблеми з Telegram фіксувалися навіть у російських містах-мільйонниках. Як зазначили в СЗР, на цьому тлі російська влада продовжує нав'язувати користувачам так званий національний месенджер Max.

Крім того, мешканці окупованих територій України розповідали, що російська влада, ймовірно, почала уповільнювати роботу Telegram у цих регіонах. У Луганській області вже відчуваються серйозні перебої в роботі месенджера. За словами мешканця Щастинського району, навіть із VPN додзвонитися на підконтрольну Україні територію майже неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: