Попри напругу, США залишаються союзником України, - посол

Водночас дипломат наголосив на зростаючій співпраці з європейськими партнерами.

США залишаються союзником, попри те, що напруга у відносинах між Києвом та Вашингтоном останніми місяцями зросла. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов на форумі European Pulse, передає Politico.

Впродовж усього виступу він дотримувався обережного тону, зазначаючи, що Україна "досі покладається на допомогу США у сфері протиповітряної оборони, і це для нас надзвичайно важливо".

Також посол наголосив на зростаючій співпраці з європейськими партнерами та розширенні власних можливостей України у сфері безпілотників.

"Ми перебуваємо у дуже складній ситуації", - зазначив Ченцов, додавши, що Київ "не може відмовитися" від підтримки з жодної зі сторін.

У Politico нагадали, що такі слова пролунали після того, як президент України Володимир Зеленський різко висловився про позицію Вашингтона.

"Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це шкода. Вони не хочуть визнавати, що Путін буде їм брехати і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну", - сказав він.

Водночас Ченцов не відповів на таку критику, однак вказав на роль президента США Дональда Трампа в "миротворчих зусиллях", а також наголосив на тому, що Україна й надалі покладається на підтримку США, попри поглиблення звʼязків з Європою.

"Ці коментарі пролунали на тлі скорочення підтримки з боку США. У березні 2025 року Вашингтон призупинив як військову допомогу, так і обмін розвідданими з Україною через напруженість у переговорах про мир, що було підтверджено американськими чиновниками та повідомлено агентством Reuters", - додали у виданні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він є одним з небагатьох, хто каже Трампу, що він не завжди правий. Він зазначив, що його відносини з Трампом базуються на відкритості.

"У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі стосунки, тому що я один з небагатьох людей, хто говорить йому, що він думає. Небагато людей можуть сказати президенту США, що він не завжди правий", - додав глава держави.

Водночас Politico писало, що Україна побачила шанс зміцнити зв’язки з НАТО після погроз Трампа. Як зазначила представниця України при НАТО Олена Гетманчук, нинішні потрясіння можуть призвести до відродження альянсу.

"Замість того щоб говорити про розпад НАТО, я б воліла говорити про його переосмислення. Як не парадоксально, ситуація, що складається, може відкрити більше можливостей для інтеграції України в альянс. Це допоможе йому стати набагато ефективнішим, боєздатним, інноваційним і готовим протистояти російській загрозі", - пояснила вона.

