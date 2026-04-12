США та Іран зробили перерву в переговорах, ключові питання залишаються невирішеними, – Reuters

Переговори між США та Іраном, спрямовані на завершення шеститижневого конфлікту, на даний момент призупинені. Між сторонами зберігаються серйозні розбіжності, пише Reuters.

Діалог в Ісламабаді (Пакистан) тривав 14 годин. Це була перша пряма зустріч такого рівня за понад десятиліття. Її результат може вплинути на долю крихкого двотижневого перемир'я та на питання відкриття Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі енергоресурсами, який залишається заблокованим Іраном.

Основні суперечності, згідно з публікацією, стосуються Ормузької протоки та умов завершення конфлікту. Іран наполягає на контролі над протокою, вимагає виплати репарацій, розморожування активів за кордоном і розширення режиму припинення вогню на весь регіон, включаючи Ліван.

Відео дня

Зі свого боку США домагаються відновлення вільного судноплавства через протоку та обмежень на ядерну програму Ірану, щоб виключити можливість створення ядерної зброї, пише видання.

При цьому зазначається, що переговори триватимуть, незважаючи на розбіжності, що зберігаються. Конкретні терміни наступного етапу не названі. Іранська влада заявила, що робота буде продовжена на технічному рівні – очікується обмін документами між експертами.

Американську делегацію очолював віце-президент Джей Ді Венс, у переговорах також брали участь спецпредставник Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер. Іранську сторону представляли спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

За словами джерел видання, переговори проходили в напруженій атмосфері: сторони демонстрували різкі коливання настроїв, а обговорення супроводжувалися емоційними моментами. Іранська делегація прибула в чорному одязі на знак жалоби за загиблими, включаючи жертв ударів США, серед яких, за твердженнями Тегерана, були студенти.

"Настрій обох сторін змінювався, і під час зустрічі температура то підвищувалася, то знижувалася", – повідомило пакистанське джерело, маючи на увазі перший раунд переговорів.

Ситуація навколо Ормузької протоки – останні новини

Раніше Корпус вартових ісламської революції Ірану пригрозив США "жорсткими заходами", якщо американські військові кораблі спробують пройти через Ормузьку протоку.

У свою чергу Трамп заявив, що США незабаром відкриють Ормузьку протоку, а Іран зазнав військової поразки у двомісячному конфлікті.

