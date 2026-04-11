США запідозрили Китай у підготовці таємних поставок озброєння до Ірану, – CNN

Зброя може надходити не безпосередньо з Китаю до Ірану, а через треті країни, що дозволить приховати її походження та зменшити політичні ризики для Пекіна.

Розвідка США дійшла висновку, що Китай може готуватися до поставок озброєння Ірану, незважаючи на триваюче перемир'я та дипломатичні зусилля з деескалації конфлікту. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з останніми розвідувальними оцінками.

За даними американської розвідки, йдеться про можливу передачу систем протиповітряної оборони, включаючи переносні зенітні комплекси. Такі системи здатні становити серйозну загрозу для авіації та можуть істотно посилити оборонні можливості Ірану.

Джерела стверджують, що розглядається схема поставок із використанням посередників. Зброя може надсилатися не безпосередньо з Китаю до Ірану, а через треті країни, що дозволить приховати її походження та знизити політичні ризики для Пекіна.

За оцінкою розвідки, Іран може використовувати поточну паузу в бойових діях для відновлення своїх військових можливостей. Зокрема, йдеться про поповнення арсеналу після ударів США та їхніх союзників, які завдали шкоди іранській військовій інфраструктурі. Поставки систем ППО в такий момент можуть істотно змінити баланс сил, особливо якщо перемир'я виявиться тимчасовим.

Передбачувані поставки можуть позиціонуватися як оборонні. Однак переносні зенітні комплекси здатні становити загрозу не тільки в обороні, але й в активних бойових діях, включаючи атаки на авіацію. Подібні системи вже демонстрували ефективність у різних конфліктах, особливо в умовах асиметричної війни.

Офіційні представники Китаю відкидають інформацію про можливі поставки зброї. У Пекіні заявляють, що країна не постачає озброєння сторонам конфлікту і дотримується міжнародних зобов'язань. Також китайська сторона закликає США уникати "безпідставних звинувачень" і зосередитися на зниженні напруженості. Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив:

"Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту; інформація, про яку йдеться, не відповідає дійсності… Ми настійно закликаємо американську сторону утриматися від безпідставних звинувачень".

При цьому в попередні роки фіксувалися випадки, коли китайські компанії постачали Ірану технології подвійного призначення, які могли використовуватися у військовій сфері. За оцінками експертів, Пекін намагається не вступати в конфлікт безпосередньо, але при цьому зберігає відносини з Іраном.

Такий підхід дозволяє Китаю підтримувати стратегічні зв'язки, захищати економічні інтереси та уникати прямого зіткнення зі США. Саме тому можливі поставки, якщо вони підтвердяться, швидше за все матимуть прихований і обмежений характер.

Ситуація на Близькому Сході – останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери. Reuters зазначає, що це перші судна, які залишили Перську затоку після укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Крім того, Axios повідомив, що кілька кораблів ВМС США перетнули Ормузьку протоку. Примітно, що такий крок не був узгоджений з Іраном, і це перший випадок перетину протоки американськими військовими кораблями з початку війни.

