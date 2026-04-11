Прем'єр-міністр Чехії підтримав Орбана перед парламентськими виборами

Бабіш наголосив, що угорський премʼєр "завжди боровся за сильнішу Європу".

Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш підтримав угорського лідера Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня. Він заявив, що цей угорський політик є найкращим вибором для захисту інтересів країни та забезпечення стабільності в неспокійні часи, передає Reuters.

"Підтримую Віктора Орбана цієї неділі. Він завжди боровся за сильнішу Європу, побудовану на мирі, суверенних націях, суверенних державах-членах та конкурентоспроможності. У неспокійні часи вибір на користь стабільності та перевіреного лідерства має значення більше, ніж будь-коли", - сказав Бабіш.

У Reuters нагадали, що премʼєр-міністр Чехії перетворився з ліберального проєвропейського політика на близького союзника Орбана у їхній фракції "Патріоти за Європу" в Європарламенті.

"З моменту його повернення до влади минулого року після перебування в опозиції Чехія різко скоротила допомогу Україні та відмовилася брати участь у наданні ЄС кредиту для Києва на суму 90 млрд євро ($105,47 млрд). Проте позиція Чехії щодо Росії залишається більш поміркованою, ніж позиції Угорщини та Словаччини", - пояснили у виданні.

Вибори в Угорщині - останні новини

Як писав УНІАН, Трамп продовжив втручатися у вибори в Угорщині, рекламуючи Орбана. Зокрема він заявив про готовність "інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки подальшому лідерству Орбана".

"Моя адміністрація готова використовувати весь економічний потенціал Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили для наших великих союзників у минулому, якщо прем'єр-міністру Віктору Орбану та угорському народу це коли-небудь знадобиться. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки продовженню лідерства Орбана!" - написав Трамп у своїй соцмережі.

Водночас опитування показало, що опозиція випереджає партію Орбана в категоріях виборців. Зокрема партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає політсилу "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

