Глава Ford заявив про електромобіль за $30 000: він має конкурувати з Tesla

Американський автогігант радикально змінює стратегію, щоб завоювати ринок доступних електрокарів.

Компанія Ford зосереджує всі зусилля на створенні бюджетного електромобіля вартістю 30 000 доларів, який має стати прямим конкурентом Tesla Model 3 та Model Y, повідомляє Supercar Blondie.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі порівнює нинішній стан ринку з початком гри у бейсбол, називаючи це "третім інінгом дев'ятиінінгової гри". За його словами, створення доступної моделі наразі є пріоритетом, від якого компанія не збирається відступати.

Для реалізації цього амбітного плану Ford розробляє нову універсальну платформу під назвою UEV.

За наявними даними, над проєктом працює спеціальна команда, до якої залучили колишніх інженерів Tesla та Формули-1. Платформа буде настільки гнучкою, що дозволить випускати як седани, так і компактні кросовери чи фургони.

Першим випробуванням для нової розробки має стати електричний пікап за 30 000 доларів, реліз якого заплановано на 2027 рік.

Як йдеться у публікації, якщо цей старт буде успішним, то вже наприкінці 2027-го або у 2028 році світ побачить повноцінних конкурентів найпопулярнішим моделям Ілона Маска.

На думку керівництва компанії, нинішній Mustang Mach-E дещо поступається Tesla за характеристиками, тому новинка має "скоротити цю прірву". Фарлі чітко заявляє, що Ford хоче "поставити на все", зосередившись на гібридах та доступних електрокарах там, де вони мають найбільший сенс.

Раніше УНІАН писав про найкращі моделі машин, які ідеально підійдуть для родин з дітьми. Був проведений аналіз вживаних авто Центром досліджень автомобільної промисловості при Університеті Кардіфф.

Вас також можуть зацікавити новини: