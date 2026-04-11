Квіти замість електрики: китайські вчені створили рослини, які замінять вуличне освітлення

Квіти випромінюють видиме світло без будь-яких зовнішніх джерел живлення.

Китайські дослідники здійснили справжній прорив у біотехнологіях, представивши генетично модифіковані рослини, здатні випромінювати м'яке природне сяйво. Про це повідомляє Euronews.

Вчені успішно перенесли гени, що відповідають за вироблення світла, від світлячків та певних видів грибів безпосередньо у клітини рослин. На сьогодні біолюмінесцентними вже стали понад 20 видів, серед яких популярні орхідеї, соняшники та хризантеми.

Засновник біотехнологічної компанії Magicpen Bio лікар Лі Женьхань розповів, що ідея виникла з його дитячих спогадів.

"Я народився в селі. Тоді в моїй родині не було грошей, тож вночі я міг лише лежати в гамаку в бамбуковому гаю дідуся, щоб охолонути. Світлячки часто сідали мені на руки", – поділився спогадами вчений.

Через роки, вивчаючи генетичне редагування, Лі вирішив відтворити цей ефект у флорі. На його думку, це докорінно змінить нічну економіку та дизайн міст.

"Ми хотіли перенести гени від тварин, таких як світлячки, у рослини, щоб вони могли світитися вночі. Ми прагнемо впровадити цю технологію в культурний туризм і нічну економіку. Уявіть долину, наповнену світними рослинами в темряві – це було б ніби приносити світ 'Аватара' на Землю", – пояснив він.

Експериментальні зразки нещодавно були публічно продемонстровані на форумі Чжунгуаньцюнь. Квіти випромінювали видиме світло без будь-яких зовнішніх джерел живлення. За словами Лі, така система є максимально екологічною та низьковуглецевою.

"Цим установкам не потрібна електроенергія. Їм потрібні лише вода та добрива. Вони економлять енергію, зменшують викиди та можуть освітлювати міста вночі", – наголосив дослідник.

За наявними даними, подібні методи редагування генів уже допомагають медикам спостерігати за розвитком хвороб на клітинному рівні, що прискорює створення ліків проти раку та інших складних станів.

