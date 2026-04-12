Іран пригрозив США 'жорсткими заходами' у відповідь на появу військових кораблів в Ормузькій протоці

КВІР повідомив, що будь-які спроби військових суден перетнути стратегічно важливий водний шлях будуть "жорстко придушуватися".

Корпус вартових ісламської революції Ірану пригрозив "жорсткими заходами" щодо військових кораблів, які спробують пройти через Ормузьку протоку. Таку заяву КВІР зробив на тлі триваючих американо-іранських переговорів, пише The Times of Israel.

У заяві, поширеній через державні ЗМІ, іранські військові заявили, що будь-які спроби військових суден перетнути стратегічно важливий водний шлях будуть "припинятися найжорсткішим чином". При цьому підкреслюється, що прохід через протоку може бути дозволений тільки цивільним судам і за умови дотримання певних умов.

Як заявили представники військово-морських сил КВІР, вони "володіють усіма повноваженнями для розумного управління Ормузькою протокою". Заява пролунала після того, як Центком США оголосив про проходження двох американських військових кораблів через протоку з метою розмінування – за твердженням США, міни були встановлені іранською стороною.

Паралельно з цим тривають переговори між США та Іраном, які, за повідомленнями, тривали всю ніч. Черговий раунд відбувається в Ісламабаді (Пакистан), де сторони намагаються досягти угоди після нещодавньої ескалації.

Іранські державні ЗМІ повідомляють про нові зустрічі представників двох країн, однак деталі переговорів поки що не розголошуються.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для нього "не має значення", чи буде досягнуто угоди з Іраном. При цьому американський лідер сказав, що США не дозволять Ірану тримати Ормузьку протоку закритою.

Крім того, розвідка США попередила про те, що Пекін постачає озброєння Тегерану. Згідно з інформацією, йдеться про постачання систем ППО через треті країни.

