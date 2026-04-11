У Генштабі озвучили ворогу свої правила дій під час великоднього перемир’я

Стало відомо, у яких випадках українські військові відкриватимуть вогонь на ураження попри режим тиші.

Україна забезпечить режим припинення вогню, проте діятиме за принципом миттєвого дзеркального реагування на будь-які загрози. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Сказано, що за дорученням президента України Головнокомандувач Збройних Сил України визначив завдання Силам оборони України забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня.

"Враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора. У разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню в агресивних цілях – українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження. Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі", - наголошують в Генштабі.

Окрім цього, як зазначається у повідомленні, будь-які запуски російською армією ракет чи ударних БПЛА по українській території також отримають дзеркальну відповідь.

Раніше УНІАН писав, що понад тиждень тому президент України Володимир Зеленський закликав до великоднього припинення вогню. Водночас він зауважив, що й надалі скептично ставиться до готовності Кремля реально припинити бойові дії.

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про короткострокове припинення вогню у війні з Україною, приурочене до православного свята Великодня. Про це Кремль повідомив пізно ввечері 9 квітня. Йшлося про те, що режим припинення вогню має розпочатися в суботу, 11 квітня, о 16:00 за московським часом і тривати до кінця наступного дня.

