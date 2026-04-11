'Україна планувала повернути більше захисників, але РФ відмовилася': Юсов про обмін полоненими

Сьогодні, 11 квітня, Україна і Росія провели масштабний обмін військовополоненими, але наша країна очікувала повернути більше захисників з полону. Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов під час спілкування з журналістами, пише "РБК-Україна".

"Можу сказати, що 182 людини, яких повернули, це багато, але Україна працювала над поверненням набагато більшої кількості захисників. На жаль, ворог відхилив ці гуманітарні ініціативи України, до яких ми були готові, як і до багатьох інших речей", - сказав він.

Юсов зазначив, що Україна розраховує на те, що обміни полоненими з РФ триватимуть і після Великодня. За його словами, можна з обережністю говорити, що операція буде продовжена.

Представник ГУР МО України додав, що сьогодні був лише початок великоднього обміну.

Новий обмін полоненими з РФ - що відомо

Нагадаємо, що 11 квітня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула 182 особи, серед яких як військові, так і цивільні.

За словами президента, це воїни, які захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: