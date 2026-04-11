'Прорвався через кордон': у Китаї виявили перші випадки ящуру, на який не діє вакцина

Штам SAT1 вражає домашню худобу, але у перші тижні захворення не викликає видимих симптомів.

Китай стримує перший внутрішній спалах висококонтагіозного африканського штаму ящура. Як пише Nikkei Asia, уряд прискорив розробку екстрених вакцин через загрозу для тваринницької галузі.

Щонайменше у двох регіонах за Заході Китаю, Сіньцзяну та Ганьсу, 28 березня був виявлений південноафриканський штам SAT1. 7 квітня бюро сільського господарства та тваринництва додатково уточнило, що штамом SAT1 "прорвався через кордон у нашу країну". Існуючі вакцини спрямовані на типи О та А та не забезпечують імунітету проти нового штаму.

Ящур загрожує великій рогатій худобі, вівцям та свиням. Місцева влада розпочала забій, дезінфекцію та утилізацію заражених тварин. Деякі регіони Китаю припинили перевезення та торгівлю великою рогатою худобою та вівцями. Також триває моніторинг та епідеміологічні розслідування.

Штам SAT1 зазвичай поширений в країнах Африки на південь від Сахари. 4 березня Продовольча та сільськогосподарська організації ООН заявили, що SAT1 був виявлений в Іраку в березні 2025 року, перш ніж поширитися на Кувейт, Туреччину та Іран. Агентство оцінило, що під загрозою перебувають такі країни, як Росія, Афганістан та Пакистан.

Чим небезпечний штам

На відміну від поширених типів О та А, під час яких лихоманка та виразки з’являються швидко після зараження, симптоми SAT1 розвиваються повільно. Ветеринари розповіли виданню, що коли у великої рогатої худоби та овець з’являються симптоми, вони вже інфіковані протягом кількох днів. А це значить, що вірус поширюється протягом кількох днів. Саме тому його набагато важче запобігти та контролювати, ніж традиційний ящур. Вірус поширюється через контакт з людьми та транспортними засобами, повітряно-крапельним шляхом та через забруднені предмети.

Вірус SAT1 дуже заразний і швидко поширюється. Рівень захворюваності серед сприйнятливих тварин наближається до 100%, а рівень смертності серед інфікованого молодняку перевищує 50% – що значно вище, ніж рівень від 10% до 20%, що спостерігається при звичайному ящури. Поросята можуть навіть раптово померти від міокардиту. Вірус має інкубаційний період до 14 днів і проявляє симптоми, по суті ідентичні домашньому типу O, що полегшує постановку неправильного діагнозу. Безсимптомні інфекції у овець ще більше посилюють його прихованість.

На Північнокитайському торговому центрі худоби Чжанбей у провінції Хебей – найбільшому ринку худоби на півночі Китаю – заборонено в'їзд живій худобі з Внутрішньої Монголії та Ганьсу. Чжан, брокер живої худоби на ринку, сказав, що на об'єкті зазвичай зберігається близько 10 000 голів великої рогатої худоби, але до 8 квітня запаси скоротилися вдвічі.

"Ринок працює нормально, і ціни на велику рогату худобу ще не сильно постраждали, але падіння обсягу торгів дуже помітне", – сказав Чжан.

Експерти галузі попереджають, що весна – це пік сезону для транспортування та торгівлі тваринами, оскільки фермери продають худобу, відгодовану взимку.

Дефіцит вакцин

Влада надала екстрене схвалення для двох нових продуктів. Згідно з національною базою даних ветеринарних препаратів, вакцина субодиниці SAT1 та інактивована вакцина, обидві вироблені компанією Zhongnong Weite Biotechnology, отримали екстрене схвалення, дійсне до 30 червня 2026 року.

Фермерським тваринам вже вводять вакцину, виготовлену 3 квітня.

8 квітня компанія Jinyu Bio-technology Co. оголосила, що її дочірня компанія Jinyu Baoling Bio-pharmaceutical, що повністю належить їй, також отримала екстрений дозвіл на виробництво двох вакцин SAT1.

Вакцинованих тварин слід утримувати 21 день для вироблення імунітету. Фермерам рекомендується запровадити закрите утримання, проводити внутрішню дезінфекцію та зменшити зовнішнє забруднення. Крім того, тварини, що одужали, можуть бути носіями вірусу протягом тривалого часу – до двох років у великої рогатої худоби – що вимагає суворого контролю щільності та ізоляції для стримування подальшого поширення.

Як Росія приховала спалах ящуру

Нагадаємо, що по всьому російському Сибіру влада провела масовий забій сільськогосподарських тварин, не пояснивши причин. За окремими даними, у РФ було також виявлено ящур. Однак це вирішили приховати, щоб не обмежувати торгівлю - адже тварин утилізували лише у дрібних фермерів, а великі промислові господарства продовжували поставляти продукцію внутрішнім та зовнішнім споживачам.

При цьому офіційні російські служби заперечили виявлення ящуру. За їхньою легендою, тварини хворіють на пастерельоз та сказ. Росія як член Світової організації торгівлі (СОТ) мала повідомити про випадки ящуру, але цього не зробила.

