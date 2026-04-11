Британському флоту заборонили перехоплювати 'тіньовий флот' РФ в Ла-Манші, – ЗМІ

Російські танкери з санкційними вантажами проходять протоку без затримань через юридичні обмеження.

Кораблям Королівського флоту Великої Британії фактично заборонили висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" Росії, які перевозять санкційні вантажі через Ла-Манш. Як пише The Daily Telegraph, попри посилення контролю та гучні заяви уряду, жодне з таких суден не було затримане чи конфісковане.

Стежать, але не втручаються

Патрульні кораблі, зокрема HMS Mersey, протягом останніх тижнів супроводжували російські танкери та військові кораблі, однак не проводили жодних операцій із захоплення.

Причиною називають юридичні ризики – побоювання порушення міжнародного морського права стримують активні дії, навіть попри можливість участі спецпідрозділів.

Санкційні вантажі проходять далі

За інформацією журналістів, судна перевозять, зокрема, заборонене пальне, яке використовується для фінансування військових дій Кремля. Попри це, вони безперешкодно проходять через стратегічну протоку.

Раніше прем’єр-міністр Кір Стармер дозволив британським силам долучитися до міжнародних операцій із перехоплення таких суден, однак на практиці ці заходи поки не реалізовані.

Водночас Росія активізує свою присутність у регіоні. Зокрема, фіксується рух розвідувальних підводних човнів поблизу критичної інфраструктури – трубопроводів і кабелів у Північній Атлантиці.

Російські військові кораблі також супроводжують танкери "тіньового флоту", що ускладнює будь-які спроби їх перехоплення.

Британія обіцяє посилити тиск

У Міноборони Британії заявляють, що навіть без затримань дії флоту вже мають ефект – російські судна змушені змінювати маршрути та уникати британських вод.

"Ми залишаємо за собою право перехопити російське судно у будь-який момент", – наголосили в уряді.

Лондон підкреслює, що мета – перекрити фінансові потоки, які підтримують війну Володимира Путіна проти України.

"Тіньовий флот" Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, поки світова увага зосереджена на протистоянні США з Іраном та ризиках енергетичної кризи через цей конфлікт, у Середземному та Чорному морях формується інший, менш помітний, але не менш важливий фронт. Йдеться про нову фазу морської війни, яку Україна веде проти російського "тіньового флоту".

Експерти вважають, що Україна застосовує нестандартні підходи до морської війни. "Українці діють у відносній анонімності, яку забезпечують комерційні судна. Ці судна досягають нейтральних вод і звідти запускають безпілотні системи… Вони розробили метод, який є досить винахідливим – по суті, форма піратства – і дуже складний для протидії з боку Росії"", – вважає експертка Ксенія Свєтлова.

