Україна не має союзників для захисту від Росії – екс-глава СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив екс-голова Служби безпеки України Ігор Смешко.

“Навіть сьогодні захід може відмовитися від російських енергоносіїв, і це коштуватиме кожному європейцю десь 170 доларів на рік, але європейці цього ніколи не зроблять, тому що там вважають, що їхні предки вже багато попрацювали для розбудови демократії, а вони можуть собі жити, як живуть”, - сказав Смешко.

Він нагадав, що свого часу захід відмовився від пропозиції купувати весь російський газ на російсько-українському кордоні, хоча реалізація такого сценарію могла б значно покращити ситуацію з газопостачанням в Європу як для Європи, так і для України.

Також Смешко назвав «несерйозною» пропозицію голови Верховної Ради України Олександра Турчинова до генерального секретаря ООН щодо введення військ ООН в Україну.

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“По-перше, участь військ ООН в антитерористичній операції не є юрисдикцією генерального секретаря ООН. Він не приймає таке рішення одноосібно, потрібен мандат, але я не розумію, як може бути надано такий мандат без рішення Ради Безпеки ООН, де Росія має право вето. Тобто, з точки зору побажання - це гарне побажання. Я б теж хотів, щоб так було. Давайте разом помріємо про це”, - сказав екс-голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати сутички на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

13 квітня після закінчення засідання РНБО Турчинов у телезверненні до українського народу повідомив, що Рада нацбезпеки й оборони України вирішила почати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.

«Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України», - сказав, зокрема, Турчинов.

14 квітня Турчинов у ході телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Пан Ги Муном заявив, що Україна не заперечує проти того, щоб провести спільну антитерористичну операцію на сході країни з миротворчими силами ООН.