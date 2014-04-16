На в’їздах в Суми будують блокпости

Для запобігання проникненню сепаратистських груп на територію Сум, активісти Народної самооборони та «Правого сектора» будують блокпости на околицях міста, повідомляє Радіо Свобода.

Перший блокпост вже добудували, оснастили освітленням, поставили чергових. Такі ж блокпости збираються поставити на всіх в’їздах в Суми.

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Ініціатори посилення оборони міста пояснюють – враховуючи події на сході України, це необхідні заходи безпеки. Нехай не вирішальні, проте суттєві.

«Військової цінності ці блокпости не несуть, але завдяки їм ми зможемо швидко повідомити органи влади та, власне, оперативно зреагувати» – пояснив Радіо Свобода координатор сумського «Правого сектора» Микола Сурженко.

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За кілька годин громадськість Сум дозбирала та привезла на новостворений блокпост все, чого не вистачало: шини, бензин, дрова, бочки для вогнищ, їжу та воду. Обіцяють допомагати й надалі.

«Ми повинні оборонятися. Ми, від громади, будемо по максимуму допомагати. Ми об’єднаємось і у нас все вийде. Ми відстоїмо своє місто і свою область» – говорить громадська активістка Марина Зігерліг.

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Член виконкому Сумської міської ради Сергій Бєсєдін повідомив, що вже є домовленість з міліцією про спільне чергування, а також з «автодором», який пообіцяв поставити відповідні знаки біля блокпосту.

Раніше про створення схожих блокпостів для недопущення сепаратистів оголосили в Запоріжжі та Дніпропетровську.

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