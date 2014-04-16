Яценюк: Раніше Путін про "сортири" розповідав, а тепер підтримує терористів
Росія займається експортуванням тероризму в Україну та підтримує озброєних бойовиків на Сході країни.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Він сказав, що жителі країни очікують миру, спокою і злагоди.
"Для цього створена Конституційна комісія, в роботі якої взяли участь законно обрані мери міст та депутати... Вони представляють людей із Донецька і Луганська, вони отримали мандат довіри і маю законне право виражати позицію Сходу", - заявив Яценюк.
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Він обурився, що Росія підтримує українських терористів і не засуджує їх, повідомляє Українська правда.
"Російське керівництво протягом останніх тижнів мовчить з приводу того, що їхні розвідувально-диверсійні сили разом з місцевими терористами з автомати стріляють і вбивають українських військових і мирних громадян", - заявив він.
"Де позиція російської влади, яка б засудила тероризм?", - обурився прем'єр.
Він розповів, що зараз у Росії йде дві антитерористичних операції: в Нанчику і Махачкалі.
"Коли ж Україна почала захищати своїх громадян, то це називається придушення протестів", - сказав Яценюк.
"Здається, в Росії з'явився новий товар на експорт – тероризм. Щось президент Путін змінив риторику. Раніше про сортири розповідав, а тепер підтримує терористів у сусідніх країнах", - заявив прем'єр.
Він заявив, що Україна готується до чотирьохсторонніх переговорів у Женеві і готує свої директиви главі МЗС.
"Директива тільки одна і основна: російський уряд має відкликати свої диверсійні групи і засудити терористів. Якщо Росія зацікавлена у стабілізації ситуації", - сказав Яценюк.
Він сподівається, що зустріч у Женеві стане початком стабілізації у всій Європі, але сумнівається у щирості Росії.
"Наші російські сусіди виріши будувати нову Берлінську стіну і хочуть повернутися в періоди холодної війни. І для цього готуються через гарячий тероризм в Україні", - сказав прем'єр.