Яценюк виступає за добрі відносини з усіма країнами, в тому числі з Росією

«Я хочу, щоб у нас були хороші відносини, зокрема з Росією, але нам не дають цього зробити наші російські партнери», - сказав глава уряду в ефірі телепроекту «Діалог зі Сходом» на Першому національному телеканалі.

При цьому Яценюк підкреслив, що зараз українцям потрібна впевненість у завтрашньому дні. «І те, що сьогодні відбувається в країні, викликає неспокій. Тому що це пов'язано не лише з тим, що відбувається в Україні, але й з тими проблемами, які є ззовні. Важко заспокоїти людей, коли на кордоні з Україною стоять російські танки й російські війська, коли захопили територію Криму, коли наші українські товари повинні легко перетинати кордон і торгуватися в Росії, а нам не дають можливості це робити», - підкреслив глава уряду.

Яценюк також зазначив, що певний діалог між урядами України і Росії є.

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«Але я хочу відповіді від наших російських сусідів: В чому мета? Захистити російськомовне населення? Я ще поки не зустрів жодного російськомовного українця, який би сказав, що його треба захищати, оскільки йому не дають розмовляти російською. Можливо, такі випадки є, я готовий на це відреагувати. Можливо, мета інша? Можливо мета така, як у Криму: вони приїхали й вкрали нашу територію», - підкреслив прем'єр.

Глава уряду також запевнив, що «ті, хто захоплювали Крим вибачатимуться перед українським народом, і Україна відновить контроль над своєю територією – АР Крим».