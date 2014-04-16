До захопленої терористами Донецької міськради введуть міліцію - мер

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

Він повідомив, що активісти назвали себе організацією «Оплот» і вимагають референдуму, з ними постійно ведуться переговори.

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«Ми спілкувалися, провели два раунди переговорів. І ще один раунд переговорів попереду. Вони дали мені гарантії, що не протидіятимуть роботі співробітників виконкому і все майно буде збережено», - сказав мер.

При цьому він зазначив: «Зараз, думаю, о 15-й годині будуть введені сюди також працівники міліції та буде організована спільна робота, щоб жодних провокацій і протиправних заходів не було».

Лук’янченко сказав, що вимоги про референдум «звучать дуже давно», і відзначив: «Я ще раз проінформую депутатів Верховної Ради про вимоги, я вже їх озвучував на зустрічі з прем'єр-міністром 11 квітня. І озвучував думки народу, який ставив це питання. І я думаю, що має бути у відповідь крок із центру щодо цих питань. Там, до речі, були обіцянки».

Мер зазначив, що зараз Донецька міська рада «працює в штатному режимі», і висловив надію, що сесія міськради 18 квітня «відбудеться у встановлений час і без зриву».

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 квітня озброєні люди захопили Донецьку міськраду. За словами керівника прес-служби Донецької міськради, до будівлі зайшли озброєні люди в масках, більш як 30 чоловік, які розташувалися на всіх поверхах. Загарбники сказали, що представляють громадську організацію «Оплот», і висунули свої вимоги. Серед них - проведення місцевого референдуму 11 травня, але для цього вони вимагають, щоб Верховна Рада ухвалила відповідні закони для того, щоб місцевий референдум був легітимним.

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16 квітня вдень в контрольованій озброєними активістами будівлі відбулося засідання міського виконавчого комітету під головуванням мера Донецька Олександра Лук’янченка.

За його словами, виконком розглядав питання, що стосуються повсякденної життєдіяльності міста.

Нагадаємо, 11 квітня мер Донецька Лук’янченко на зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком пропонував провести одночасно з президентськими виборами референдум щодо внесення змін до Конституції України.