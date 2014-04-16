Заблокованих під Краматорськом військових терористи хочуть змусити здати зброю

Українських військових, які протязгом всього дня були заблоковані в околицях міста Краматорська нечисленними місцевими жителями і численними "тітушками", зараз намагаються змусити здати зброю. Конкретно - зняти зі зброї так звані «замки», без яких вона до використання за призначенням не придатна.

Про це повідомляє власний кореспондент LB.ua з місця подій.

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Така домовленість була нібито досягнута між прибулим на місце громадянином Олександром Швецем, який назвався уповноваженим керувати людьми, які блокували українських військових.

За його словами, солдатам повідомили, що замки від зброї будуть вивезені у Слов'янськ. Самі бойові машини нібито повинні відбути до Дніпропетровська, де зараз дислокуються війська. Однак, українські військові дане розпорядження виконувати відмовляються, заявляючи, що будуть підкорятися тільки командиру батальйону, якого в даний момент на місці немає.

З початком сутінків, заблокованих під Краматорськом українських десантників приїхали штурмувати озброєні «зелені чоловічки».

При цьому, за що відбувається на місці було зрозуміло, що таким чином наших бійців просто намагаються знешкодити. В цю хвилину Олександр Швець веде переговори з "зеленими чоловічками".

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Відповідаючи на звинувачення в тому, що він, де-факто, сприяв створенню ситуації, при якій військових можуть взяти в полон, він говорить, що "в полон їх можуть взяти тільки хитрістю і підлістю".

Ситуація на місці дуже напружена.

Нагадаємо, в Красноторку під Краматорськом залишаються заблокованими 15 українських бойових машин десанту. Військових вмовляють перейти на бік Донецької республіки і здати зброю.