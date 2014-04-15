ЗМІ: До Слов'янська рухаються танки. До Краматорська - БТРи

Як передає ИТАР-ТАСС, про це заявив командир сепаратистів В'ячеслав Пономарьов.

За його словами, в напрямку міста рухаються танки і що він не хоче крові, а налаштований на конструктивні переговори.

"З різних боків приходять повідомлення про техніку ... Головне - ми не хочемо проливати кров, ми налаштовані на переговори", - сказав він.

Пономарьов повідомив, що відновлено роботу правоохоронних органів міста. За його словами, роботу в міліції було відновлено після переговорів, в яких вдалося домовитися про спільне патрулювання вулиць міста.

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На околиці міста Краматорська Донецької області, міська рада якого зайнята сепаратистами та російськими диверсантами, була помічена українська військова техніка, у тому числі БТРи, повідомляє РИА «Новости» з посиланням на очевидців.

«Це парк біля заводу, який робить кондиціонери. Справа в тому, що там в місто приходить траса з Дніпропетровська. Дорога там погана, ми нею рідко користуємося, але БТРи, мабуть, по ній проходять», - пояснили агентству місцеві жителі.