Сьогодні в Донецьку та Луганську відбудуться мітинги за єдину Україну

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.Ніч.

В цих містах заплановані мирні мітинги Єдності.

В Донецьку до акції закликають приєднатися і лідерів країни і всі політичні сили. В Луганську, зокрема, організаторами мітингу виступають ректори чотирьох ВИШів.

Читайте такожДонецькі патріотичні організації хочуть бачити лідерів країни на мітингу ЄдностіНагадаємо, що раніше в Луганську провели мітинг в підтримку єдності України.

Водночас у кількох містах Донбасу тривають заворушення під сепаратистськими гаслами. Зокрема, сьогодні вночі озброєне бандформування кількістю близько 300 осіб намагалося взяти штурмом військову частину в Маріуполі.

Після того, як бойовики відкрили вогонь по вартових частини, армійці почали стріляти у відповідь на ураження. За попередніми даними, троє нападників загинуло.