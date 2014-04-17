США введуть нові санкції проти РФ, якщо в ситуації в Україні не поліпшиться - Керрі

Про це за підсумками зустрічі в Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія заявив журналістам державний секретар США Джон Керрі.

"Якщо не буде прогресу, якщо не буде руху в правильному напрямку, то ми введемо додаткові санкції", - сказав він за підсумками переговорів по Україні.

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«Наступні дні будуть важливими, щоб робити судження. Якщо не буде жодного прогресу впродовж найближчих днів, це буде дорого коштувати», - зазначив Керрі.