США введуть нові санкції проти РФ, якщо в ситуації в Україні не поліпшиться - Керрі
20:38, 17 квітня 2014Політика
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США запровадять додаткові санкції щодо Росії, якщо у найближчі дні не буде прогресу в подоланні кризової ситуації в Україні.
Керрі сподівається, що Росія дотримається домовленостей / Reuters
Про це за підсумками зустрічі в Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія заявив журналістам державний секретар США Джон Керрі.
"Якщо не буде прогресу, якщо не буде руху в правильному напрямку, то ми введемо додаткові санкції", - сказав він за підсумками переговорів по Україні.
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«Наступні дні будуть важливими, щоб робити судження. Якщо не буде жодного прогресу впродовж найближчих днів, це буде дорого коштувати», - зазначив Керрі.
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