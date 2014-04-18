Журналісти у зонах конфлікту в Україні зазнають насильства і залякування - ОБСЕ

Про це заявила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович, яка впродовж 14-16 квітня відвідала Харків, Київ, Одесу, Донецьк, Миколаїв та Крим, щоб зустрітися з журналістами цих регіонів.

«Журналісти є жертвами як фізичних нападів, так і постійного психологічного тиску. В зонах конфлікту журналісти стикаються з насильством, їхнє обладнання захоплюють та нівечать, вони щодня чують погрози розправою», - констатувала Міятович, повідомили УНІАН у прес-службі представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

За її словами, в Криму журналісти мають додаткові проблеми, пов’язані з перереєстрацією ЗМІ, ймовірним вигнанням з регіону, якщо їх вважатимуть нелояльними та з огляду на відмову змінити громадянство, також відбувається “відкрите навішування ярликів, лунають загрози та відмови у наданні доступу до публічної інформації”.

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Крім того, як зазначила Міятович, журналісти повідомляють, що вони відчувають недостатній захист з боку правоохоронних органів, або не бачать такого захисту взагалі.

Представник ОБСЕ наголосила, що ситуація в сфері медійних свобод досягла вкрай небезпечної стану в Україні, та попередила держави-учасниці ОБСЄ, що якщо цю тенденцію не буде подолано, проблеми в цій сфері негативно вплинуть і на ситуацію з безпекою.

«Свобода слова є відображенням загальної ситуації у сфері безпеки. З точки зору моєї сфери відповідальності, ситуація є вкрай тривожною, є ризик її подальшого погіршення, якщо прямо зараз не вжити заходів щодо її виправлення. Насильству по відношенню до журналістів слід покласти край негайно, і по всій країні має бути відновлено верховенство права», – підкреслила Міятович.

Вона наголосила, що злочини проти співробітників ЗМІ не мають залишатися безкарними. У свою чергу журналістів Міятович закликала проявляти солідарність, говорили правду і дбати про свою безпеку.