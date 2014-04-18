Європейський Союз уважно стежитиме за ситуацію в Україні - Ромпей

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Він наголосив на “необхідності якнайшвидшого втілення Женевської угоди по України”.

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Крім того, він нагадав, що останніми днями керівництво ЄС веде інтенсивні консультації щодо деескалації ситуації в Україні з держсекретарем США Джоном Кері, президентом Франції Франсуа Олландом, прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, президентом Польщі Броніславом Коморовським та іншими.