Європейський Союз уважно стежитиме за ситуацію в Україні - Ромпей
15:58, 18 квітня 2014Політика
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Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей зауважує, що Європейський Союз буде уважно стежити за ситуацію в Україні.
Херман ван Ромпей / Фото : REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Він наголосив на “необхідності якнайшвидшого втілення Женевської угоди по України”.
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Крім того, він нагадав, що останніми днями керівництво ЄС веде інтенсивні консультації щодо деескалації ситуації в Україні з держсекретарем США Джоном Кері, президентом Франції Франсуа Олландом, прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, президентом Польщі Броніславом Коморовським та іншими.
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