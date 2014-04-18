Європейський Союз уважно стежитиме за ситуацію в Україні - Ромпей

15:58, 18 квітня 2014
Політика
1 0

Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей зауважує, що Європейський Союз буде уважно стежити за ситуацію в Україні.

Херман ван Ромпей / Фото : REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Він наголосив на “необхідності якнайшвидшого втілення Женевської угоди по України”.

Читайте такожРомпей: ЄС повністю переосмислить відносини з Росією

Крім того, він нагадав, що останніми днями керівництво ЄС веде інтенсивні консультації щодо деескалації ситуації в Україні з держсекретарем США Джоном Кері, президентом Франції Франсуа Олландом, прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, президентом Польщі Броніславом Коморовським та іншими.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter