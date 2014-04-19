Народ України сам повинен вирішити всі внутрішні проблеми без втручання ззовні - Назарбаєв

Як повідомляє Reuters, за словами Назарбаєва, 17-мільйонний Казахстан переживає за долю українського народу.

"Ми упевнені в тому, що народ України сам повинен вирішити всі внутрішні проблеми без втручання ззовні, шляхом мирних переговорів з усіма зацікавленими країнами", - сказав Назарбаєв на засіданні Асамблеї народу Казахстану.

"Ми не лише співпереживаємо, а й беремо активну участь, щоб так було", - зазначив він.Читайте такожУ Росії заговорили про приєднання Східного Казахстану. Астана стурбована претензіями РФ

Перед цим Астана поскаржилася на "неприпустимі висловлювання голови Верховної ради Республіки Хакасія (РФ) Володимира Штигашева про нібито існування історичних прав у Росії на східні області Казахстану".

Казахстанський МЗС зазначив, що такі заяви офіційних представників РФ почастішали і викликають "серйозне занепокоєння".