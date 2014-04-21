Турчинов: головним завданням Антитерористичної операції є захист людей

Про це він сказав в інтерв’ю у неділю, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Турчинова, головна складність Антитерористичної операції полягає в тому, що терористи ховаються за спинами людей.

“Терористи, які зі зброєю захоплюють адміністративні будівлі, ховаються за спини людей, обдурених російською пропагандою, та тих, які знаходяться у полоні своїх ілюзій і просто втягнені у ці надзвичайно небезпечні як для країни, так і для регіону процеси”, - зазначив голова ВР.Читайте такожНа час Великодня СБУ призупиняє антитерористичну операцію

Він наголосив, що Антитерористичну операцію “спеціалісти проводять надзвичайно відповідально”. “Їх багато хто критикує за те, що вони діють нерішуче, але це не нерішучість - це відповідальність за життя людей. Тому що головне завдання сьогодні - захистити людей. Захистити від величезної кількості зброї та від тих, хто цю зброю взяв”, - сказав Турчинов, додавши, що більшість людей, які були затримані Національною гвардією вМаріуполі - це люди, які вже мали судимість та притягались раніше до кримінальної відповідальності.Читайте такожУкраїна пропонує ООН провести спільну антитерористичну операцію - Турчинов

Крім того, Турчинов нагадав, що відповідно до прийнятого рішення, всі, хто складе зброю та звільнить незаконно захоплені адміністративні приміщення, не будуть притягнені до кримінальної відповідальності. «Це буде формат амністії. Я дуже сподіваюсь, що ці світлі свята, свято Пасхи допоможе вдихнути в людей думку, що потрібно об‘єднати зусилля для захисту своєї країни. Потрібно разом будувати свою країну, незалежно від того, де ми живемо: на Сході чи на Заході - та незалежно від того, на якій мові ми говоримо”, - підсумував він.