У Києві знайшли понад мільйон бойових набоїв іноземного виробництва

Встановлено, що наприкінці січня ц.р. боєприпаси надійшли на адресу одного зі столичних товариств й були задекларовані як «набої до мисливської нарізної зброї центрального бою».

Проте, згідно із висновком спеціаліста ці патрони призначені для стрільби з бойової зброї, повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожУ потязі на Запоріжжі прикордонники знайшли набої та гільзи, в автобусі на Одещині - гранати

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва співробітники СБУ вилучили набої під час обшуку складського приміщення цієї фірми.

Головним слідчим управлінням СБ України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.