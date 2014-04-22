Джемілєв: ФСБ стежить за кримськими татарами навіть у мечетях

"Наприклад, в мечетях майже офіційно, відкрито, присутні співробітники ФСБ, роблять позначки - у кого борода там довше, вони визначають якою мірою він релігійний - і відповідно автоматично, мабуть, потрапляють під категорію радикалів ісламських", - сказав Джемілєв в ефірі 5 каналу.

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"І грубі, хамські дії, вчора, коли вони ("самооборона Криму") знімали український прапор з будівлі Меджлісу, причому викручували руки жінкам, побили одного юнака. Все це репресії, не інакше", - додав він.