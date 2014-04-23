На Запоріжжі селяни допомагають ремонтувати військову техніку

За словами військових, раз на тиждень із Запоріжжя приїжджає машина з продуктами, втім, мешканці найближчих сіл і самі раді допомогти, повідомляє Радіо Свобода.

«Несуть і крупи, і консервацію. Хтось машиною, хтось велосипедом. Бабусі привозять і гарячі страви», – зазначає заступник командира протитанкового дивізіону військової частини 1978 Володимир Конопленко.

Втім, не лише провізією обмежується допомога селян. Частина техніки частини пройшла суттєві дистанції, а відтак їй необхідний ремонт.

«Ремонтують і самі, і хлопців наших вчать. Ми й не просили спочатку, однак від допомоги не відмовляємося», – зазначають військові.

Сюди ж, у військову частину приїхала делегація Народної Ради Запоріжжя, аби переконатися, що умови служби військових на належному рівні.