У Харкові сепаратисти та проукраїнські активісти проводять мітинги, закрито 2 станції метро

Близько 150 осіб з прапорами України прийшли вранці 23 квітня під будівлю Харківської міської ради на мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

Як повідомляє з місця подій кореспондент «Городского Дозора», вони стоять у провулку Радянському.

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Паралельно кілька проросійських організацій проводять мітинг за федералізацію України. Їх зібралося близько 30 осіб.

Біля будівлі міськради перебуває велика кількість міліції.

Також станції метро "Радянська" та "Історичний музей", що знаходяться на площі Конституції, станом на 9.30 не працюють. Пішохідні виходи зі станції "Радянська" блокуються міліцією, причини закриття правоохоронці не пояснюють. На виходах зі станції "Історичний музей" закриті двері, повідомляє STATUS QUO.

За даними пасажирів, які їхали Салтівською лінією метро, машиністи пропонують всім виходити на станції "Університет".

Як уточнили в метро, станції "Радянська" та "Історичний музей" не працюють і на перехід, тобто не можна не тільки вийти на вулицю, але і пересісти з однієї гілки метро на іншу. Працівники метрополітену пропонують для пересадки користуватися вузловими станціями Олексіївської лінії - "Держпром" та "Метробудівників імені Ващенка".

У метро також заявили, що станції не працюють з технічних причин.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться чергова сесія Харківської міськради.

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Нагадаємо також, що в Харкові 21 квітня відбувся черговий мітинг проросійських активістів, які агітують за проведення референдуму, в якому б підняли питання федералізації України, а також можливої інтеграції області з Росією.

Незважаючи на масштабну агітацію в соціальних мережах, 20-21 квітня на мітинг не вдалося зібрати навіть тисячу осіб.

21 квітня в центрі Харкова були підвищені заходи безпеки. Закриті станції метро 7«Держпром» та «Університет», обмежений вхід в Сад Шевченка. Правоохоронці ведуть огляд людей з великими сумками.