60% українців хочуть дружби між РФ і Україною, третина - за закриті кордони (опитування)

Про це свідчать результати загальноукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень «Социс», Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою «Рейтинг» та Центром Разумкова, які презентувала сьогодні в Києві Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України».

Читайте такожБільшість українців виступають за унітарну Україну з єдиною державною мовою - опитування

Так, за унітарну державу готові проголосувати 70,9% опитаних, за федеративну державу - 18,7%. Решта не визначилась чи відмовилась відповідати.

Також, згідно з даними опитування, лише 4,8% українців прагнуть об'єднатися з Росією. Більшість - 59,4% - виступають за те, аби дві незалежні країни мали дружні відносини, мали відкриті кордони, 30,8% - за закриті кордони між країнами та впровадження віз.

Крім того, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто зауважив, що дослідження продемонструвало, що більшість українців прагнуть до інтеграції в Європейський Союз. На його думку, значне зростання прихильників євроінтеграції пов'язане, в тому числі, і з тим, що в опитуванні не брали участь кримчани. Водночас дослідження показало, що вступ до НАТО підтримує лише третина українців.

Дослідження проводилося з 9-16 квітня 2014 року серед населення України віком від 18 років. Вибіркова сукупність: Репрезентативна квотна вибірка 6200 респондентів (по 1550 респондентів для кожного із соціологічних центрів) в усіх регіонах України (без врахування населення АР Крим). Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) за місцем проживання респондента.

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): не більше 0,8%.