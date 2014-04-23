60% українців хочуть дружби між РФ і Україною, третина - за закриті кордони (опитування)
Більшість українців - 59,4% - виступають за те, аби Україна та РФ мали дружні відносини, мали відкриті кордони, 30,8% - за закриті кордони між країнами та впровадження віз.
Про це свідчать результати загальноукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень «Социс», Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою «Рейтинг» та Центром Разумкова, які презентувала сьогодні в Києві Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України».
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Так, за унітарну державу готові проголосувати 70,9% опитаних, за федеративну державу - 18,7%. Решта не визначилась чи відмовилась відповідати.
Також, згідно з даними опитування, лише 4,8% українців прагнуть об'єднатися з Росією. Більшість - 59,4% - виступають за те, аби дві незалежні країни мали дружні відносини, мали відкриті кордони, 30,8% - за закриті кордони між країнами та впровадження віз.
Крім того, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто зауважив, що дослідження продемонструвало, що більшість українців прагнуть до інтеграції в Європейський Союз. На його думку, значне зростання прихильників євроінтеграції пов'язане, в тому числі, і з тим, що в опитуванні не брали участь кримчани. Водночас дослідження показало, що вступ до НАТО підтримує лише третина українців.
Дослідження проводилося з 9-16 квітня 2014 року серед населення України віком від 18 років. Вибіркова сукупність: Репрезентативна квотна вибірка 6200 респондентів (по 1550 респондентів для кожного із соціологічних центрів) в усіх регіонах України (без врахування населення АР Крим). Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) за місцем проживання респондента.
Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): не більше 0,8%.