ТСК завершила розслідування розгону Майдану

Тимчасова слідча комісія з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров’я громадян під час подій, пов’язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту в Україні передала в Генпрокуратуру матеріали розслідування подій, що сталися в Києві в ніч з 29 на 30 листопада і констатувала створення організованої злочинної організації на чолі із тодішнім міністром МВС Віталієм Захарченком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засідання зазначеної комісії сказав її голова Геннадій Москаль.

За словами голови комісії, ТСК встановила, “що рішення Київського окружного адміністративного суду в ніч з 29 на 30 листопада (йдеться про рішення про заборону Євромайдану – УНІАН) в Мін'юст не надходило. Працівника Мін'юсту, виконавчої служби не було (на Майдані Незалежності під час розгону мітингу – УНІАН). Без працівника виконавчої служби виконання судових рішень згідно з діючим законодавством України заборонено”.

Москаль повідомив, що ситуацію з побиттям студентів в ніч з 29 на 30 листопада розслідувано ТСК і матеріали передані в Генеральну прокуратуру України.

“Нами вбачається створення організованої злочинної організації, на чолі якої стояв пан Захарченко — міністр внутрішніх справ України”, - підкреслив Москаль.

Він наголосив, що ТСК звернулася до Генпрокуратури з проханням кваліфікувати дії Захарченка та дії ряду інших посадових осіб, як діяльність такої злочинної організації, котра “перевищували свої владні повноваження і створила чітку систему, яка призвела до тяжких наслідків».

Читайте також«Беркут» бив людей і за 400 метрів від Майдану Незалежності (відео)Москаль окрім Захарченка у зазначеній злочинній групі також назвав “заступника міністра внутрішніх справ України Ратушняка, начальника головного управління МВС в м. Києві Коряка, його заступника по громадській безпеці Федчука, начальника управління громадської безпеки Мариненка, його заступника Карандюка, начальника київського “Беркуту” Кусюка”.

Москаль повідомив, що на сьогодні в суді інших справ, окрім однієї, щодо побиття активіста Михайла Гавриляка працівниками внутрішніх військ, немає.

Він наголосив на необхідності широкого розслідування в найближчі терміни всіх злочинів, які були скоєні проти учасників Майдану.

В інтерв'ю журналістам Москаль зазначив, що нинішня влада не виявляє особливої зацікавленості в якнайскорішому розслідуванні злочинів, які чинилися правоохоронцями щодо учасників Майдану.

За його словами, не рідко це пояснюється тим, що зараз це не на часі, оскільки ситуація на сході України потребує активних дій правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали студентський мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.