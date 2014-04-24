ЄС розширить "чорний" список чиновників, якщо Росія не вгамується - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, пише Українська правда.

Поки ЄС не розширював свої санкції, оскільки побоюється порушити перемир'я, встановлене Женевськими домовленостями.

Двое з дипломатів сказали WSJ, що, поки санкції не діють, ЄС "скоро" розгляне ситуацію, щоб вирішити, чи притримати нові санкції. Це може означати паузу у "кілька днів", сказав один з них.

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Деталі щодо того, на кого спрямовані ці санкції, не розкриваються, але дипломати стверджують, що список людей, щодо яких застосують санкції, включатиме 15 додаткових імен, серед яких будуть кримські посадовці.

WSJ нагадує, що ЄС вже застосував санкції проти більш ніж 30 російських і кримських осіб, у тому числі кількох високопоставлених кремлівських помічників, у відповідь на те, що союз розцінює як тиск Росії на Україну. Санкцій включають заборону на в'їзд та замороження рахунків.

В Брюселі вимагають, що Росія відвела 40 тисяч своїх військових від кордону з Україною та закликав Кремль чітко відмежуватися від актів насильства з боку сепаратистів.

ЄС також розпочав роботу з підготовки нового етапу санкцій на випадок, якщо Москва продовжить подальшу ескалацію напруженості. За даними видання, вони можуть включати широкий спектр заходів - від значною мірою символічних кроків, як заборона імпорту російську ікри до серйозних заходів, як заборона експорту озброєнь, закупівлі російських добрив та скорочення імпорту російського газу.