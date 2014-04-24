СБУ затримала двох небезпечних злочинців з диверсійної групи, створеної російськими офіцерами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

За її словами, за координації кримського осередку “Русское единство” та членів розвідувально-диверсійної групи Збройних сил Росії, громадянин України організував захоплення адмінбудівель в містах Артемівськ та Слов'янськ. Також він відповідав за постачання вогнепальної зброї особам, залученим до екстремістських дій та акцій протистояння правоохоронним органам.Читайте такожДо вбивства депутата міськради Горлівки причетні офіцери російського спецназу - СБУ

Встановлено, що в період з 7 по 20 квітня цей чоловік перебував у Криму, де проходив відповідний інструктаж за участю представників російських спецслужб та дипломатів Генконсульства РФ у Сімферополі щодо напрямку подальшої роботи дестабілізації ситуації і в південно-східних регіонах України для посилення сепаратистського руху.

Другим затриманим є громадянин Росії, який в'їхав до України, використовуючи документи прикриття - паспорт громадянина України.

Після затримання обох цих чоловіків їх оточення намагалось перехопити автомобіль, на якому транспортували затриманих.Читайте такожСБУ: спецслужби РФ причетні до організації диверсій на Сході у 8 з 12 кримінальних справ

Як зазначила Остапенко, аналіз даних, які має в своєму розпорядженні СБУ, свідчить, що затриманий громадянин України може бути технічним фахівцем, який відповідає за шифрований зв'язок центром керування диверсійних операцій та користується позивним “Ластівка”, а також володіє важливою інформацію щодо діяльності диверсантів в Україні.

У затриманих вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.