СБУ затримала двох небезпечних злочинців з диверсійної групи, створеної російськими офіцерами
У рамках акту терористичної операції 23 квітня Служба безпеки України затримала двох особливо небезпечних злочинців, які входили до диверсійної групи офіцера ГРУ ГШ ЗС РФ Ігоря Стрєлкова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.
За її словами, за координації кримського осередку “Русское единство” та членів розвідувально-диверсійної групи Збройних сил Росії, громадянин України організував захоплення адмінбудівель в містах Артемівськ та Слов'янськ. Також він відповідав за постачання вогнепальної зброї особам, залученим до екстремістських дій та акцій протистояння правоохоронним органам.Читайте такожДо вбивства депутата міськради Горлівки причетні офіцери російського спецназу - СБУ
Встановлено, що в період з 7 по 20 квітня цей чоловік перебував у Криму, де проходив відповідний інструктаж за участю представників російських спецслужб та дипломатів Генконсульства РФ у Сімферополі щодо напрямку подальшої роботи дестабілізації ситуації і в південно-східних регіонах України для посилення сепаратистського руху.
Другим затриманим є громадянин Росії, який в'їхав до України, використовуючи документи прикриття - паспорт громадянина України.
Після затримання обох цих чоловіків їх оточення намагалось перехопити автомобіль, на якому транспортували затриманих.Читайте такожСБУ: спецслужби РФ причетні до організації диверсій на Сході у 8 з 12 кримінальних справ
Як зазначила Остапенко, аналіз даних, які має в своєму розпорядженні СБУ, свідчить, що затриманий громадянин України може бути технічним фахівцем, який відповідає за шифрований зв'язок центром керування диверсійних операцій та користується позивним “Ластівка”, а також володіє важливою інформацію щодо діяльності диверсантів в Україні.
У затриманих вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.