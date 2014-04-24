Порошенка блокували в луганському аеропорту

Керівник інформаційного департаменту виборчого штабу Петра Порошенка Ірина Фриз повідомила, що після прибуття в Луганський аеропорт близько чотирьохсот агресивно налаштованих протестувальників, серед яких, за даними міліції, була значна частина людей в нетверезому стані, намагалися не випустити з Порошенко в місто для зустрічі з жителями Луганської області.

Завдяки діям правоохоронних органів Петру Порошенко вдалося вирватися з аеропорту.

В даний момент кандидат на пост Президента України проводить зустріч з луганчанами.