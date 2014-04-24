Генсек ООН закликав будь-якою ціною запобігти військовим діям на сході України

Про це заявив у четвер генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Він закликав усі сторони дотримуватися зобов'язань в рамках домовленостей, досягнутих на зустрічі в Женеві 17 квітня. "Військовим діям необхідно запобігти будь-якою ціною", - наголошується в заяві, яку зачитав журналістам заступник офіційного представника генсека Фархан Хак.

За словами Хака, генеральний секретар "серйозно стурбований, що ситуація може швидко вийти з-під контролю з непередбачуваними наслідками". У зв'язку з цим Пан Гі Мун закликав усі сторони утримуватися від насильства, утисків чи провокаційних дій, а також зробити кроки, націлені на поліпшення ситуації.

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Як заявив у четвер міністр оборони РФ Сергій Шойгу, в прикордонних з Україною районах розпочалися навчання батальйонних тактичних груп загальновійськових з'єднань Південного і Західного військових округів. Маневри, в яких також візьме участь авіація, стали відповіддю на проведення київською владою масштабної силової операції на південно-сході України.

У середу в Польщу прибули 150 військовослужбовців бойової групи 173-ї бригади повітряно-десантної піхоти США для участі у спільних навчаннях. Як повідомив прес-секретар Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі, загалом в регіон в найближчі дні будуть перекинуті близько 600 військовослужбовців, які візьмуть участь у маневрах в країнах Балтії.