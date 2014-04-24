Турчинов звільнив Аверченка з посади керівника ДУС

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов своїм указом звільнив Сергія Аверченка з посади керівника Державного управління справами.

Відповідний указ, розміщений на президентському сайті. «Відповідно до статті 112 Конституції України постановляю: Звільнити Аверченка Сергія Миколайовича з посади Керівника Державного управління справами», - зазначається в документі.

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