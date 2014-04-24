Турчинов звільнив Аверченка з посади керівника ДУС
22:25, 24 квітня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов своїм указом звільнив Сергія Аверченка з посади керівника Державного управління справами.
Турчинов звільнив Аверченка з посади керівника ДУС
Відповідний указ, розміщений на президентському сайті.
«Відповідно до статті 112 Конституції України постановляю: Звільнити Аверченка Сергія Миколайовича з посади Керівника Державного управління справами», - зазначається в документі.
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