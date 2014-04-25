На Одещині підірвали блокпост, постраждали сім чоловік
08:12, 25 квітня 2014Політика
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До міліції надійшло повідомлення про вибух, що стався на блокпосту в районі 7 км Овідіопольської дороги.
Постраждалі доставлені до лікарні / timer.od.ua
В результаті інциденту було поранено сім чоловік, у тому числі один співробітник міліції.
Постраждалі доставлені до лікарняного закладу, де їм надали першу медичну допомогу, повідомляє МВС в Одеській області.
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На місці події працює слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної групи. Встановлюються всі обставини даної події.
timer.od.ua
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