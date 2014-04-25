Спроби військової агресії РФ в Україні можуть призвести до військового конфлікту у Європі - Яценюк
12:00, 25 квітня 2014Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що спроби російської військової агресії в Україні можуть призвести до військового конфлікту на теренах Європи.
Спроби військової агресії РФ в Україні можуть призвести до військового конфлікту у Європі - Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
“Спроби російської військової агресії на території України призведуть до військового конфлікту на теренах Європи. Світ ще не забув Другу світову війну, а Росія хоче розпочати вже Третю світову. Вся повнота відповідальності за агресію на території України, за підрив міжнародної безпеки і стабільності лежить на керівництві Російської Федерації. Це країна, яка порушує статут ООН, і це країна, яка порушила наші двосторонні зобов'язання, це країна, яка поводить себе, як озброєний до зубів ганстер”, - заявив Яценюк.
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