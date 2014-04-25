Ступінь загрози вторгнення військ РФ в Україну зріс – Сенченко

Про це в ефірі 5 каналу заявив в. о. заступника голови адміністрації президента України Андрій Сенченко, пише Українська правда.

"Я думаю, що ступінь загрози (вторгнення російських військ в Україну) зріс, безумовно. Те, що для Путіна, як і раніше, завданням номер один є зрив процесу стабілізації в Україні, зрив президентських виборів - це очевидно", - сказав він.

"Те, що єдиний інструмент для нього - це ось ці сепаратисти, які, власне кажучи, і не дають жити спокійно країні і, в першу чергу, Донбасу - це для нього інструмент, в тому числі дестабілізації політичної ситуації в країні надовго", - вважає Сенченко.

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"Нас критикували за млявий початок (антитерористичної) операції. Але це початок був присвячений розшаруванню цього протесту. І ми змогли практично по всьому Донбасу відокремити мирних людей, які прийшли протестувати проти злиденного життя, тотальної корупції, проти безправ'я... Ми змогли цю частину відвести з протестів. Ми простягнули руку як влада і сказали, що ми партнери в побудові нової України", - заявив чиновник.

"Хто залишився сьогодні (на сепаратистських протестах) - залишилися ті, хто прийшов туди за гроші "сім'ї" Януковича, за гроші тих, хто хоче зберегти тотальний контроль над Донбасом, над його ресурсами, намагається зберегти право експлуатувати 10 млн жителів Донбасу. З ними інша розмова", - додав він.

"І то ми намагаємося з тими, хто не заплямований злочинами, на руках кого немає крові, ми говоримо "Ідіть. Ми готові вас амністувати", - зазначив Сенченко.

"Коли ми говоримо про російську присутність, у нас тільки в СІЗО 25 співробітників Головного розвідувального управління РФ. Більше того, там є люди, які по 2-3 роки жили під чужими документами, під чужими прізвищами і всупереч існуючій угоді між Україною та РФ вели підривну і розвідувальну діяльність на території України", - додав в.о. заступника голови АП.

Він також повідомив, що на території Херсонської області був затриманий російський військовий 1989 року народження, старший стрілок Олександр Вікторович Лебедєв.

"Вранці солдат російської армії з території Криму, мабуть, заблукав, потрапив на територію Херсонської області, був затриманий нашими спецслужбами, опитаний, нагодований, напоєний та відпущений в розташування", - розповів Сенченко.

За його словами, солдат був без зброї.

"Ми не беремо заручників. Ми ведемо себе по-людськи щодо російських громадян", - додав чиновник.