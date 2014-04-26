У Слов’янську силовики блокують переміщення озброєних сепаратистів - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Силами підрозділів АТО поблизу Слов’янська обладнано та укріплено чотири блокпости. Організована бойова служба з метою недопущення переміщення озброєних сепаратистів, йдеться в повідомленні.Читайте такожБіля Слов'янська знищено четвертий незаконний блокпост - МВС

Особовий склад підрозділів, задіяних в АТО, окрім виконання бойових завдань, проводить роз’яснювальну роботу з мирним населенням регіону. Військовослужбовці наголошують, що їхня мета – знешкодити озброєних злочинців, які тероризують мирних людей, та в жодному разі не допустити жертв серед цивільного населення, зазначили в СБУ.