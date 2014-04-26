У Слов’янську силовики блокують переміщення озброєних сепаратистів - СБУ
17:20, 26 квітня 2014Політика
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В Слов’янську співробітники МВС, Збройних сил України та СБУ в рамках антитерористичної операції проводять заходи з недопущення переміщення бойовиків та доставки засобів їх підкріплення до міста.
В Слов’янську силовики блокують переміщення озброєних сепаратистів - СБУ/ REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Силами підрозділів АТО поблизу Слов’янська обладнано та укріплено чотири блокпости. Організована бойова служба з метою недопущення переміщення озброєних сепаратистів, йдеться в повідомленні.Читайте такожБіля Слов'янська знищено четвертий незаконний блокпост - МВС
Особовий склад підрозділів, задіяних в АТО, окрім виконання бойових завдань, проводить роз’яснювальну роботу з мирним населенням регіону. Військовослужбовці наголошують, що їхня мета – знешкодити озброєних злочинців, які тероризують мирних людей, та в жодному разі не допустити жертв серед цивільного населення, зазначили в СБУ.
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