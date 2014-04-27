Берлін закликав Москву сприяти звільненню інспекторів ОБСЄ

Про це повідомляє в неділю агентство Рейтер з посиланням на заяву глави МЗС ФРН.

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«Росія повинна вплинути на ополченців, щоб затримані представники місії ОБСЄ були звільнені в найкоротші терміни», - цитує агентство заяву Штайнмайера, повідомляє РИА Новости.

Глава МЗС ФРН назвав ситуацію, в яку потрапили військові інспектори, «порушенням всіх правил поведінки та стандартів, прийнятих для таких напружених ситуацій, як ця».