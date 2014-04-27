Берлін закликав Москву сприяти звільненню інспекторів ОБСЄ
21:55, 27 квітня 2014Політика
0 0
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер засудив ситуацію із затриманням під Слов'янському військових інспекторів ОБСЄ і закликав Росію надати максимальне сприяння їхньому звільненню.
"Прес-конференція" представників ОБСЄ / REUTERS
Про це повідомляє в неділю агентство Рейтер з посиланням на заяву глави МЗС ФРН.
Читайте такожГенсек ОБСЄ не прилетить в Україну: "не сьогодні"
«Росія повинна вплинути на ополченців, щоб затримані представники місії ОБСЄ були звільнені в найкоротші терміни», - цитує агентство заяву Штайнмайера, повідомляє РИА Новости.
Глава МЗС ФРН назвав ситуацію, в яку потрапили військові інспектори, «порушенням всіх правил поведінки та стандартів, прийнятих для таких напружених ситуацій, як ця».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter