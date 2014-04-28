Губернатор та мер Донецька попросили у Турчинова провести національний референдум 25 травня

Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута та Донецький міський голова Олександр Лук'янченко зустрілися з виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим та попросили його все ж таки прийняти рішення про проведення всеукраїнського референдуму 25 травня, повідомляє "ОстроВ" з посиланням на прес-службу ДонОДА.

"У ході зустрічі Сергій Тарута озвучив ініціативу про проведення національного референдуму. Напередодні цю пропозицію було сформульовано та схвалено в ході спільного засідання мерів міст, голів районних рад, районних держадміністрацій Донецької області", - наголошується в повідомленні.

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Як заявив губернатор, на референдум планується винести питання передачі додаткових владних повноважень регіонам України і створення муніципальної міліції.

На думку Тарути, проведення національного референдуму дозволить об'єднати країну навколо ідеї реформ і впровадження європейських стандартів. Він вважає, що необхідно провести референдум 25 травня, в день виборів Президента України.

Голова Донецької облдержадміністрації представив на розгляд Олександра Турчинова законодавчі ініціативи, які дозволяють здійснити референдум в заявлений термін.

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Як зазначив мер Донецька Олександр Лук'янченко, проведення референдуму буде сприяти зниженню соціально-політичної напруженості в регіонах Південного Сходу України.

"Ми консолідували свої зусилля для того, щоб в Україні запанував громадянський мир, порядок та злагода. Всі громадяни нашої країни повинні мати можливість висловити свою думку з тих питань, які їх реально хвилюють. На даному етапі вирішальне слово за депутатами Верховної Ради", - підкреслив Тарута.